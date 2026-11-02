В Уфе замдиректора зоопарка оштрафовали за игнорирование решения суда

По данным объединённой пресс-службы судов РБ, с сентября 2022 по февраль 2026 года руководитель отказывался освобождать земельный участок, хотя арбитражный суд вынес окончательное решение. Судебные приставы неоднократно предупреждали его об уголовной ответственности и штрафовали, но это не помогло.
Чтобы создать видимость работы, директор заключал договоры на содержание животных, хотя на самом деле продолжал использовать землю в коммерческих целях.
Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее зоопарк «Саванна» в Уфе закрывали на 30 суток.
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