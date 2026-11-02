В Уфе возбудили уголовное дело после травмирования ребенка в фитнес-клубе

В Кировском районе Уфы возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, по факту травмирования ребенка в детской комнате одного из фитнес-клубов города.

По предварительным данным, мальчик, учащийся начальных классов, упал с качелей в детской комнате и получил компрессионные переломы трёх позвонков, сообщили в пресс-службе Следкома.

В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности нахождения детей в помещении фитнес-клуба.

Ранее мы сообщали, что в Уфе подросток обвиняется в совершении теракта.