В Башкирии брак участника СВО признали недействительным

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в Калтасинском районе в июле 2026 года за сутки до заключения контракта о военной службе в зоне проведения специальной военной операции между мужчиной и местной жительницей был заключен брак. Надзорные мероприятия показали, что фиктивные супруги вместе не проживали, планов на будущее не строили.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании записи акта о его заключении. Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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