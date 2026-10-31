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14:15 (UTC+5), 31 Октября 2026

Житель Башкирии нашел «работу» наркокурьера через интернет

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

В Белорецком районе сотрудники задержали 28-летнего наркокурьера. Предварительно известно, что «вакансию» она нашел в мессенджере. Мужчина изначально понимал, что ему предлагают распространять наркотики бесконтактным способом, но согласился из-за того, что были нужны деньги. Переписку с куратором задержанный вёл через мессенджер и по его указанию регулярно удалял сообщения.

После обучения и инструктажа мужчина начал оборудовать тайники на территории города и района. Куратор сообщил ему место оптового тайника вблизи деревни Сосновка. Там находились наркотики, перчатки, ювелирные весы, изолента, полимерные пакетики и пластиковые контейнеры. Наркокурьер должен был сам расфасовать наркотик и разложить их по тайникам.

Мужчина сложил товар в рюкзак и на такси вернулся в Белорецк. В лесном массиве посёлка Укшук он расфасовал наркотики и подготовил 39 тайников-закладок. В 21 из них он успел разложить товар, оставшуюся часть мужчина хранил в рюкзаке.

На месте его задержали сотрудники полиции. Изъято 144,5 граммов запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Ранее в Уфе семейную пару осудили на 9 лет за попытку сбыта наркотиков.

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