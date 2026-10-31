Житель Башкирии нашел «работу» наркокурьера через интернет

В Белорецком районе сотрудники задержали 28-летнего наркокурьера. Предварительно известно, что «вакансию» она нашел в мессенджере. Мужчина изначально понимал, что ему предлагают распространять наркотики бесконтактным способом, но согласился из-за того, что были нужны деньги. Переписку с куратором задержанный вёл через мессенджер и по его указанию регулярно удалял сообщения.
После обучения и инструктажа мужчина начал оборудовать тайники на территории города и района. Куратор сообщил ему место оптового тайника вблизи деревни Сосновка. Там находились наркотики, перчатки, ювелирные весы, изолента, полимерные пакетики и пластиковые контейнеры. Наркокурьер должен был сам расфасовать наркотик и разложить их по тайникам.
Мужчина сложил товар в рюкзак и на такси вернулся в Белорецк. В лесном массиве посёлка Укшук он расфасовал наркотики и подготовил 39 тайников-закладок. В 21 из них он успел разложить товар, оставшуюся часть мужчина хранил в рюкзаке.
На месте его задержали сотрудники полиции. Изъято 144,5 граммов запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Ранее в Уфе семейную пару осудили на 9 лет за попытку сбыта наркотиков.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.