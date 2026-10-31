В Башкирии мужчину осудили за избиение знакомого металлическим стулом

Иглинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, и угрозе убийством. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

В суде установлено, что в декабре 2024 года между подсудимым и его знакомым возник конфликт. Желая выяснить отношения, мужчина ночью приехал в дом потерпевшего в Иглинском районе. В ходе ссоры он вооружился металлическим стулом и нанёс оппоненту многочисленные удары по голове, лицу и туловищу, а также высказывал угрозы убийством.

В результате пострадавшему причинены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ребра и иные телесные повреждения.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также взыскал с осуждённого в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

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