На трассе в Башкирии разбился водитель квадроцикла

В Белорецком районе устанавливают обстоятельства ночного смертельного ДТП. По предварительным данным ГАИ Башкирии, около полуночи 49-летний водитель квадроцикла ехал на 144 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. В какой-то момент не справился с управлением, слетел с дороги и опрокинулся.

От полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия медиков.

Устанавливаются все детали случившегося.

Ранее в Уфе дерзкое поведение мотоциклиста на дороге закончилось ДТП и «скорой».