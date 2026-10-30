В Уфе дерзкое поведение мотоциклиста на дороге закончилось ДТП и «скорой»

Сегодня днем на проспекте Октября дерзкое поведение мотоциклиста на дороге привело к ДТП. Как сообщил «Башинформу» очевидец случившегося, водитель двухколесного транспортного средства на светофоре протиснулся между автомобильными рядами. На перекрестке в районе остановки «Спортивная» он первым рванул на «зеленый», затем несколько раз ставил мотоцикл на дыбы. Результатом такой езды стала госпитализация.

«В какой-то момент он просто ушел вправо и врезался в столб. К нему сразу подбежали случайные свидетели аварии, пытаясь хоть как-то помочь. Вызвали скорую помощь и ГАИ», — рассказал уфимец.

«Башинформу» в пресс-службе ГАИ Башкирии прокомментировали случившееся.

«По предварительным данным, сегодня около полудня напротив дома № 64 по проспекту Октября 19-летний водитель, управляя мотоциклом „Эндуро“, допустил наезд на электроопору справа по ходу движения мотоцикла. В результате аварии он с травмами был доставлен в медицинское учреждение, мотоцикл получил механические повреждения», — пояснили в ведомстве.