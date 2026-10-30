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17:01 (UTC+5), 30 Октября 2026

Жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали на полмиллиона за дебош в поезде

Инцидент произошел на железнодорожном рейсе сообщения «Круглое Поле — Москва» в ночь на 12 января.

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Иван Вавилов

По информации pravda-nn.ru, нетрезвая пассажирка, следовавшая из Канаша в столицу, потребовала у проводника продать ей пиво. Получив отказ, женщина начала нецензурно выражаться и вести себя агрессивно, не реагируя на замечания окружающих.

При попытке успокоить дебоширку она оказала сопротивление, повредила форменную рубашку сотрудницы поездной бригады и поцарапала ей руку. На станции Муром нарушительницу высадили полицейские, составив протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Из-за выходки пассажирки поезд был задержан на 25 минут.

В ходе судебного разбирательства женщина полностью возместила материальный ущерб, включая убытки от опоздания состава. Суд признал её виновной в хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей. Попытка обжаловать приговор не увенчалась успехом — вышестоящая инстанция оставила решение без изменений.

Напомним, житель Башкирии заплатит крупный штраф за пьяную езду на электровелосипеде.

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