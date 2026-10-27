Житель Башкирии заплатит крупный штраф за пьяную езду на электровелосипеде

Мировой судья судебного участка по Белебеевскому району оштрафовал 48-летнего жителя поселка Приютово на 45 тысяч рублей.

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в августе 2026 года мужчина, не имеющий водительских прав, управлял электровелосипедом в состоянии алкогольного опьянения на трассе Белебей – Приютово.

В суде мужчина вину признал и раскаялся. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее в Башкирии мать оштрафовали за то, что попросила сына сесть за руль авто.