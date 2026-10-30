В Уфе на козырьке дома нашли травмированную девушку

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, сегодня утром в ЕДДС Уфы поступил сигнал о травмированной девушке. Она находилась на козырьке дома.

Прибывшие спасатели с помощью специального снаряжения сняли ее с козырька и транспортировали до машины скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Предварительно, она получила травмы, характерные при падении с высоты.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Уфе подростки открыли стрельбу по девочкам.