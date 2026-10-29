В Уфе подростки открыли стрельбу по девочкам

В Уфе после инцидента со стрельбой из травматического оружия двух несовершеннолетних отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Такое решение вынес Калининский районный суд Уфы по иску УМВД России по Уфе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, из-за ранее возникшего конфликта двое подростков в компании сверстников выстрелили из пневматического пистолета в двух несовершеннолетних девочек. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, повреждения у потерпевших не причинили вреда здоровью.

Тем не менее обоих подростков поставили на профилактический учёт в отделе по делам несовершеннолетних. Ранее они уже состояли на внутришкольном учёте.

В целях предупреждения новых правонарушений и дальнейшего профилактического воздействия суд вынес решение о помещении обоих несовершеннолетних в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей сроком до 30 суток.

Ранее «Башинформ» публиковал подробности стрельбы из травмата в Караидельском районе.