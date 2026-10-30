В Уфе экс-руководителя страховой организации осудили за крупное хищение

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, с февраля по август 2021 года женщина, работая агентом, не перечисляла страховым организациям полученные от автовладельцев денежные средства, а присваивала их. Общая сумма ущерба превысила 2,3 млн рублей.
Подсудимая признала вину и добровольно возместила причиненный ущерб. Суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.
Ранее житель Башкирии за сопротивление полиции получил 6 лет 8 месяцев колонии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.