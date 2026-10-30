В Уфе экс-руководителя страховой организации осудили за крупное хищение

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, с февраля по август 2021 года женщина, работая агентом, не перечисляла страховым организациям полученные от автовладельцев денежные средства, а присваивала их. Общая сумма ущерба превысила 2,3 млн рублей.

Подсудимая признала вину и добровольно возместила причиненный ущерб. Суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Ранее житель Башкирии за сопротивление полиции получил 6 лет 8 месяцев колонии.