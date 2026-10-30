В Башкирии потушили 11 загораний сухой растительности

По данным ведомства, за прошедшие сутки зарегистрировано 11 загораний сухой растительности в Абзелиловском (2), Баймакском (2), Белебеевском, Мелеузовском, Миякинском, Стерлитамакском (2) и Хайбуллинском районах и городе Учалы.

Всего с начала 2026 года возникло 39 очагов лесных пожаров на общей площади более 318 гектаров и 417 загораний сухой растительности на общей площади более 2728 гектаров.

Ранее в Башкирии потушили один лесной пожар.