В Башкирии потушили один лесной пожар

По данным ведомства, за прошедшие сутки зарегистрирован один лесной пожар в Зилаирском районе и восемь загораний сухой растительности в Аургазинском, Баймакском, Кармаскалинском, Куюргазинском, Стерлитамакском, Учалинском, Хайбуллинском и Чекмагушевском районах.

Всего с начала 2026 года возникло 39 очагов лесных пожаров на общей площади более 318 гектаров и 403 загорания сухой растительности на общей площади более 2679 гектаров.