В Башкирии экс-директор школы вернула учителям присвоенные премии

Поводом для взыскания ущерба послужил вступивший в силу приговор суда. Экс-директор была признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

Местный прокурор обратился в суд с иском о взыскании причиненного преступлением ущерба и процентов за пользование чужими деньгами. Требования надзорного ведомства были удовлетворены ответчиком в добровольном порядке до вынесения судебного решения по иску.

Кроме того, по кассационному представлению прокуратуры республики суд принял решение о конфискации в доход государства почти 200 тысяч рублей, полученных в результате совершения преступления.

Ранее жителя Башкирии задержали за использование банковской карты знакомого.