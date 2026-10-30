В Башкирии экс-директор школы вернула учителям присвоенные премии

Поводом для взыскания ущерба послужил вступивший в силу приговор суда. Экс-директор была признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.
Местный прокурор обратился в суд с иском о взыскании причиненного преступлением ущерба и процентов за пользование чужими деньгами. Требования надзорного ведомства были удовлетворены ответчиком в добровольном порядке до вынесения судебного решения по иску.
Кроме того, по кассационному представлению прокуратуры республики суд принял решение о конфискации в доход государства почти 200 тысяч рублей, полученных в результате совершения преступления.
Ранее жителя Башкирии задержали за использование банковской карты знакомого.
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