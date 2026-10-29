Житель Башкирии задержан за использование банковской карты знакомого

В Сибае полицейские задержали мужчину, который расплатился украденной у знакомого банковской картой. С заявлением о краже в дежурную часть полиции обратился 42-летний житель города.

Заявитель рассказал полицейским, что у него украли банковскую карту. Мужчина обратил внимание на это только тогда, когда на телефон стали приходить уведомления об оплате покупок, которых он не совершал. В итоге ущерб составил 17 тысяч рублей.

Как установили сотрудники уголовного розыска, 27 октября к дому по улице Матросова подъехал фургон, загруженный новой мебелью. Хозяин квартиры, проживающий на третьем этаже, принялся ее разгружать. В этот самый момент к нему подошел малознакомый местный житель с предложением помочь.

Когда все было расставлено по своим местам, заявитель поспешил расплатиться с доставщиком мебели банковской картой, приложив ее к переносному терминалу. На это обратил внимание его новый приятель.

Расплатившись, заявитель предложил своему знакомому отметить покупку употреблением спиртных напитков у него дома. Однако во время посиделки потерпевший сообщил знакомому, что потерял карту, и новую порцию алкоголя купить не получится. Он попросил знакомого помочь найти ее. Подозреваемый действительно обнаружил карту, но решил не возвращать ее законному владельцу. Сразу после застолья он отправился по магазинам, при этом расплачиваясь за покупки чужой банковской картой. Всего мужчина потратил 17 тысяч 180 рублей.

Оперативники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых точках. В них они узнали неоднократно судимого за аналогичные преступления местного жителя. Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел. Подозреваемый признал свою вину. Ущерб до сих пор не возмещен.