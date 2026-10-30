В Башкирии 18-летний «гонщик» дорого заплатил за ночную погоню с ГАИ

В Нефтекамске 18-летний водитель, пытавшийся скрыться от патруля ДПС, получил штрафов на общую сумму 32 600 рублей. По данным пресс-службы ГАИ РБ, заметив подозрительный ВАЗ-2199 на улице Ленина, инспекторы потребовали остановиться, но автомобиль резко набрал скорость и скрылся во дворах.
Погоня продолжилась по ночным улицам, включая Социалистическую, пока на проспекте Юбилейном машина не затормозила. Водитель и его пассажиры попытались убежать, но были задержаны.
Выяснилось, что парень купил автомобиль, но не поставил его на учет и ездил без прав. Вот его полный список нарушений:
Старый госномер изъяли, а автомобиль отправили на штрафстоянку. Все выписанные штрафы нарушитель уже оплатил.
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