В Башкирии 18-летний «гонщик» дорого заплатил за ночную погоню с ГАИ

В Нефтекамске 18-летний водитель, пытавшийся скрыться от патруля ДПС, получил штрафов на общую сумму 32 600 рублей. По данным пресс-службы ГАИ РБ, заметив подозрительный ВАЗ-2199 на улице Ленина, инспекторы потребовали остановиться, но автомобиль резко набрал скорость и скрылся во дворах.

Погоня продолжилась по ночным улицам, включая Социалистическую, пока на проспекте Юбилейном машина не затормозила. Водитель и его пассажиры попытались убежать, но были задержаны.

Выяснилось, что парень купил автомобиль, но не поставил его на учет и ездил без прав. Вот его полный список нарушений:

15 000 рублей — за управление автомобилем без водительского удостоверения;

7500 рублей — за непредоставление преимущества патрулю с включенными спецсигналами;

7500 рублей — за неповиновение законным требованиям сотрудников ГИБДД;

1300 рублей — за управление незарегистрированным автомобилем;

800 рублей — за отсутствие полиса ОСАГО;

500 рублей — за невключенный поворотник при маневре.

Старый госномер изъяли, а автомобиль отправили на штрафстоянку. Все выписанные штрафы нарушитель уже оплатил.

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