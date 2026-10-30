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10:56 (UTC+5), 30 Октября 2026

В Башкирии 18-летний «гонщик» дорого заплатил за ночную погоню с ГАИ

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ГАИ РБ Мах
Фото: ГАИ РБ | Мах
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

В Нефтекамске 18-летний водитель, пытавшийся скрыться от патруля ДПС, получил штрафов на общую сумму 32 600 рублей. По данным пресс-службы ГАИ РБ, заметив подозрительный ВАЗ-2199 на улице Ленина, инспекторы потребовали остановиться, но автомобиль резко набрал скорость и скрылся во дворах.

Погоня продолжилась по ночным улицам, включая Социалистическую, пока на проспекте Юбилейном машина не затормозила. Водитель и его пассажиры попытались убежать, но были задержаны.

Выяснилось, что парень купил автомобиль, но не поставил его на учет и ездил без прав. Вот его полный список нарушений:

  • 15 000 рублей — за управление автомобилем без водительского удостоверения;
  • 7500 рублей — за непредоставление преимущества патрулю с включенными спецсигналами;
  • 7500 рублей — за неповиновение законным требованиям сотрудников ГИБДД;
  • 1300 рублей — за управление незарегистрированным автомобилем;
  • 800 рублей — за отсутствие полиса ОСАГО;
  • 500 рублей — за невключенный поворотник при маневре.

Старый госномер изъяли, а автомобиль отправили на штрафстоянку. Все выписанные штрафы нарушитель уже оплатил.

Ранее в Уфе осудили любительницу погонять за смертельное ДТП.

Видео: ГАИ РБ | Мах
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