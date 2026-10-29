Жительница Башкирии потеряла деньги, пытаясь скачать VPN на телефон

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что женщина лишилась средств, пытаясь установить VPN-приложение. Она нашла программу через обычный браузер, скачала и установила ее. Как объяснили полицейские, под видом VPN скрывалась вредоносная программа. Она получила доступ к банковским данным женщины и списала с ее счета 44 тысячи рублей. Еще один перевод на 6 тысяч рублей потерпевшая успела остановить самостоятельно.

Полицейские посоветовали женщине удалить все сомнительные приложения и сбросить телефон до заводских настроек. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее знакомство на улице с девушкой обернулось для уфимца потерей денег.