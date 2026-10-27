Знакомство на улице с девушкой обернулось для уфимца потерей денег

Пользуясь тем, что хозяин отключил блокировку экрана на смартфоне, чтобы вместе смотреть видео, 27-летняя женщина забрала телефон. Зайдя в банковское приложение, она перевела на свою карту 35 тысяч рублей.
Проснувшись, хозяин начал снова пить, и обнаружил пропажу смартфона только тогда, когда пошел к банкомату за наличными. Там он увидел, что его счет пуст.
Полицейские быстро вычислили злоумышленницу. Ею оказалась безработная 27-летняя жительница Кировского района. В отделе полиции она во всем призналась. Похищенные деньги женщина уже потратила на личные нужды.
По данным пресс-службы МВД по РБ, в отношении подозреваемой возбуждены два уголовных дела по статьям «Кража». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее две жительницы Башкирии ради пары тысяч рублей украли женскую сумку.
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