Знакомство на улице с девушкой обернулось для уфимца потерей денег

Пользуясь тем, что хозяин отключил блокировку экрана на смартфоне, чтобы вместе смотреть видео, 27-летняя женщина забрала телефон. Зайдя в банковское приложение, она перевела на свою карту 35 тысяч рублей.

Проснувшись, хозяин начал снова пить, и обнаружил пропажу смартфона только тогда, когда пошел к банкомату за наличными. Там он увидел, что его счет пуст.

Полицейские быстро вычислили злоумышленницу. Ею оказалась безработная 27-летняя жительница Кировского района. В отделе полиции она во всем призналась. Похищенные деньги женщина уже потратила на личные нужды.

По данным пресс-службы МВД по РБ, в отношении подозреваемой возбуждены два уголовных дела по статьям «Кража». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее две жительницы Башкирии ради пары тысяч рублей украли женскую сумку.