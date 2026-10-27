Две жительницы Башкирии ради пары тысяч рублей украли женскую сумку

В Нефтекамске полицейские задержали двух местных жительниц, подозреваемых в краже сумки из подсобного помещения крупной фирмы.

45-летняя хозяйка сумочки оставила её на работе и отлучилась буквально на час. Вернувшись, женщина своих вещей не обнаружила, а вскоре на её телефон стали приходить уведомления о списании денег с карты. Потерпевшая сразу обратилась в полицию.

По записям с камер видеонаблюдения оперативники установили, что сумку забрали две женщины, которых сотрудники компании не смогли опознать. Выяснилось, что похитительницы расплачивались найденной картой в магазинах города, потратив на бытовые вещи и продукты больше двух тысяч рублей.

По подозрению в краже полицейские задержали двух ранее неоднократно судимых за аналогичные преступления местных жительниц, 1968 и 1995 года рождения. Злоумышленницы признались в содеянном и поспешили возместить ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За содеянное им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Уфе раскрыли кражу велосипеда и комплекта автомобильных колес.