В Уфе вор-рецидивист «прихватил» чужой велосипед и автомобильную резину

В Уфе полицейские оперативно раскрыли кражу. В МВД поступило сообщение от жительницы башкирской столицы. Она рассказала, что из подъездной кладовой пропали велосипед и комплект автомобильных колес.

Сотрудники Управления уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний житель того же дома. Как установили сотрудники полиции, мужчина ранее уже привлекался к ответственности за кражу велосипеда.

Мужчина рассказал, что он планировал починить диван у себя в квартире и спустился за инструментами, которые хранились в той же кладовой. Заодно «прихватил» велосипед и автомобильные колеса.

Похищенный двухколесный транспорт злоумышленник сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее «Башинформ» писал о том, что жителю Башкирии, который купил поддельные права, а затем предлагал взятку сотруднику ГАИ, грозит уголовное дело.