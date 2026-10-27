Житель Башкирии купил поддельные права и пытался дать взятку сотруднику ГАИ

Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, водитель признался, что купил документ в интернете. Кроме того, прямо в патрульной машине он попытался дать взятку инспекторам, чтобы «решить вопрос на месте».

В отношении мужчины составили административный протокол за езду без прав, за использование подделки и покушение на дачу взятки. Решается вопрос о возбуждении двух уголовных дел.

Ранее жителя Башкирии обманули через приложение для проверки машин.