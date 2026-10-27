Жителя Башкирии обманули через приложение для проверки машин

По информации пресс-службы МВД по РБ, пенсионер установил на телефон приложение для проверки автомобилей по VIN-коду. Сразу после установки телефон начал самопроизвольно обновлять систему. Мужчина удалил программу, но с его счета уже успели списать деньги.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

«Не устанавливайте приложения по ссылкам из мессенджеров и сомнительных сайтов. При подозрительных списаниях сразу блокируйте карту и обращайтесь в полицию», — обратились к гражданам в ведомстве.

Ранее в Башкирии 12 человек лишились более 42 миллионов рублей.