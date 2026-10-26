В Башкирии 12 человек лишились более 42 миллионов рублей

По данным пресс-службы МВД по РБ, с января 2021 по май 2026 года он обманул 12 человек, пообещав им высокую прибыль от инвестиций на Московской валютной бирже.
Мужчина представлялся организатором торгов и убеждал граждан вложить деньги. В итоге средства потерпевших были похищены. Общий ущерб превысил 42,5 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее Башинформ сообщал об уфимке, которая обвиняется в обмане знакомой на 4 млн рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.