В Башкирии 12 человек лишились более 42 миллионов рублей

По данным пресс-службы МВД по РБ, с января 2021 по май 2026 года он обманул 12 человек, пообещав им высокую прибыль от инвестиций на Московской валютной бирже.

Мужчина представлялся организатором торгов и убеждал граждан вложить деньги. В итоге средства потерпевших были похищены. Общий ущерб превысил 42,5 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее Башинформ сообщал об уфимке, которая обвиняется в обмане знакомой на 4 млн рублей.