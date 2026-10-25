Уфимка обвиняется в обмане знакомой на 4 млн рублей

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в 2022 году женщина заняла у знакомой 4 миллиона рублей под выгодный процент. В качестве гарантии она пообещала земельные участки в Иглинском районе. Однако заемщица знала, что по доверенности от матери не имеет права распоряжаться этой недвижимостью.

Потерпевшая передала деньги, но обратно их так и не получила. Теперь обвиняемой предстоит отвечать перед судом.

Ранее жительница Башкирии дважды поверила мошенникам и лишилась денег.