В Уфе силовики задержали банду вымогателей

По данным пресс-службы МВД по РБ, злоумышленники предлагали людям помощь в поиске финансирования, сводя их с «инвесторами» за процент. Затем, угрожая насилием и сопровождая требования оскорблениями, они вымогали у потерпевших дополнительные деньги.

На данный момент установлена причастность группы к двум эпизодам. Общая сумма похищенных средств превысила 1,8 млн рублей.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «вымогательство», им грозит до 15 лет лишения свободы. Всех фигурантов отправили в следственный изолятор. Полиция продолжает искать возможные скрытые эпизоды и других участников банды.

Ранее истекающий кровью житель Башкирии пытался выгородить ревнивую сожительницу.