Истекающий кровью житель Башкирии пытался выгородить ревнивую сожительницу

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, мужчина попал в больницу с ранениями груди, руки и шеи. Сначала он пытался убедить полицию, что нанес их себе сам. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что травму ему нанесла сожительница.
По предварительным данным, женщина распивала алкоголь. Мужчина упрекнул ее за выпивку, в ответ та обвинила его в измене с родственницей. Завязалась ссора, во время которой женщина схватила нож и несколько раз ударила сожителя. После этого она легла спать. Мужчина попытался самостоятельно оказать себе первую помощь, но безуспешно. Позже он обратился за помощью к сожительнице, после чего та вызвала «скорую».
Задержанная ранее уже была судима. Она дала признательные показания. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», суд отправил ее в следственный изолятор.
Ранее другая жительница Башкирии двумя ножами нанесла 18 ранений своему супругу.
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