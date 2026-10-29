Истекающий кровью житель Башкирии пытался выгородить ревнивую сожительницу

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, мужчина попал в больницу с ранениями груди, руки и шеи. Сначала он пытался убедить полицию, что нанес их себе сам. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что травму ему нанесла сожительница.

По предварительным данным, женщина распивала алкоголь. Мужчина упрекнул ее за выпивку, в ответ та обвинила его в измене с родственницей. Завязалась ссора, во время которой женщина схватила нож и несколько раз ударила сожителя. После этого она легла спать. Мужчина попытался самостоятельно оказать себе первую помощь, но безуспешно. Позже он обратился за помощью к сожительнице, после чего та вызвала «скорую».

Задержанная ранее уже была судима. Она дала признательные показания. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», суд отправил ее в следственный изолятор.

Ранее другая жительница Башкирии двумя ножами нанесла 18 ранений своему супругу.