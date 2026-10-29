В Уфе пенсионеру не дали потерять миллион рублей

В полицию позвонила сотрудница банка на улице Менделеева. Она сообщила, что 84-летний мужчина пытается снять крупную сумму, странно отвечает на вопросы и постоянно говорит с кем-то по телефону.

Выехавшие на место оперативники выяснили, что пенсионер находится под контролем аферистов. Накануне ему позвонили лжесотрудники ФСБ и Центробанка. Они заявили, что с его счета якобы пытаются перевести миллион рублей на нужды «недружественных государств», и предложили перевести личные сбережения на «безопасный счет».

Расстроенный мужчина приехал в банк, чтобы снять 1 081 000 рублей. Благодаря бдительности сотрудников финансовой организации и полиции, которые объяснили пенсионеру схему обмана, деньги остались на счету.

По факту покушения на мошенничество возбудили уголовное дело. Родственники забрали мужчину из банка и поблагодарили полицейских за помощь, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

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