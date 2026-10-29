В Уфе пенсионер отдал мошенникам 6,6 млн рублей, поверив в «утечку данных»

В Уфе 76-летний пенсионер стал жертвой многоступенчатой мошеннической схемы и лишился более 6,6 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, в середине июля мужчине позвонил «сотрудник администрации завода», где он работал до пенсии. Голос в трубке сообщил о необходимости проверить персональные данные якобы из-за утечки базы бывших работников. Спустя некоторое время через мессенджер позвонил лжесотрудник ФСБ, который подтвердил утечку и предупредил об уголовной ответственности за разглашение, попросил удалить переписку. Следом позвонил якобы сотрудник службы безопасности Центробанка и заявил, что со счёта пенсионера пытаются перевести крупную сумму за границу, поэтому все сбережения нужно передать «на проверку».

Следуя указаниям мошенников, мужчина попытался снять в банке 6 миллионов рублей, но бдительная сотрудница приостановила операцию. Однако пенсионер, находясь под постоянным контролем «куратора», спустя неделю снова пришёл в банк и через банкомат в несколько операций снял 6 миллионов 650 тысяч рублей. Возле дома он передал 3 миллиона курьеру, а ещё 3,6 миллиона — двум девушкам, назвавшим кодовое слово «тюльпан».

Прождав три месяца и не получив деньги обратно, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В МВД в очередной раз напоминают: сотрудники правоохранительных органов и банков не звонят с просьбами снять сбережения и передать их третьим лицам.

Ранее Башинформ писал о том, что в Уфе сотрудники банка и полиции не дали 84-летнему мужчине перевести мошенникам миллион рублей.