В Тюмени мотоциклист выплатит 1 млн рублей сбитой им девушке

По информации tmn.aif.ru, девушка получила переломы таза и ног, ушибы и ссадины, лечилась в больнице, но полностью восстановиться пока не смогла. Выплаты компенсации через суд добилась региональная прокуратура.

Также мотоциклист получил 10 суток ареста и штраф в 35 тысяч рублей.

Ранее в Уфе подросток серьезно пострадал в аварии.