Отбросило на другое авто: в Уфе подросток серьезно пострадал в аварии

В Уфе произошла авария, в которой пострадал подросток. По данным пресс-службы столичной ГАИ, накануне на улице Менделеева 18-летний водитель «Шкоды Фабия» сбил подростка, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. Удар был такой силы, что пешехода отбросило на попутный автомобиль «Пежо», за рулем которого был 36-летний водитель.
Пострадавшего с травмами доставили в больницу. По факту ДТП проводится административное расследование.
Ранее стали известны подробности угона авто в Уфе, который совершил дворник.
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