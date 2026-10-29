В СК России взяли на контроль дело жителя Уфы, угрожавшего соседям топором

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому доложить о расследовании уголовного дела в отношении жителя Уфы, который систематически угрожает соседям.
Ранее сюжет об этом показали в эфире федерального канала. Сообщалось, что мужчина, 1989 года рождения, якобы состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Соседи утверждают, что он не первый раз пугает жильцов: ранее размахивал ножом, а теперь взялся за топор.
Следователи возбудили дело по статье «хулиганство». Как информировал Башинформ, поводом стал конкретный инцидент. Мужчина пришел к жительнице дома, матери-одиночке, взявшей под опеку своего брата. После конфликта он подошел к их двери. Когда брат женщины открыл ее, он увидел в проеме соседа с топором. Жительнице удалось быстро захлопнуть дверь.
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