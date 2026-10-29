Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
07:32 (UTC+5), 29 Октября 2026

В Башкирии в заказнике обнаружили останки кабана, оружие и капканы

Добыча была осуществлена на особо охраняемой природной территории.

Добавить в предпочтительные источники Google
Владислав Горин сайт минэкологии РБ
Фото: Владислав Горин | сайт минэкологии РБ
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

В Мелеузовском районе на территории природного заказника «Кунгак» инспектор нашел останки незаконно убитого кабана. Рядом лежали ружье, три капкана, самодельные петли из тросов, заостренный черенок и мешок с разделанным мясом.

На место сразу выехали сотрудники минэкологии Башкирии и полиция Мелеуза. Они изъяли все найденные предметы.

Охота в «Кунгаке» полностью запрещена, кроме научных работ по специальным разрешениям. Заказник создан для защиты редких видов животных.

За убитого кабана браконьерам придется заплатить 150 тысяч рублей ущерба. В минэкологии РБ подчеркнули, что будут пресекать незаконную деятельность на этой территории максимально жестко.

Ранее в Уфе спасали утку, привязанную леской к доске.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru