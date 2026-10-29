В Башкирии в заказнике обнаружили останки кабана, оружие и капканы

В Мелеузовском районе на территории природного заказника «Кунгак» инспектор нашел останки незаконно убитого кабана. Рядом лежали ружье, три капкана, самодельные петли из тросов, заостренный черенок и мешок с разделанным мясом.
На место сразу выехали сотрудники минэкологии Башкирии и полиция Мелеуза. Они изъяли все найденные предметы.
Охота в «Кунгаке» полностью запрещена, кроме научных работ по специальным разрешениям. Заказник создан для защиты редких видов животных.
За убитого кабана браконьерам придется заплатить 150 тысяч рублей ущерба. В минэкологии РБ подчеркнули, что будут пресекать незаконную деятельность на этой территории максимально жестко.
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