В Башкирии в заказнике обнаружили останки кабана, оружие и капканы

В Мелеузовском районе на территории природного заказника «Кунгак» инспектор нашел останки незаконно убитого кабана. Рядом лежали ружье, три капкана, самодельные петли из тросов, заостренный черенок и мешок с разделанным мясом.

На место сразу выехали сотрудники минэкологии Башкирии и полиция Мелеуза. Они изъяли все найденные предметы.

Охота в «Кунгаке» полностью запрещена, кроме научных работ по специальным разрешениям. Заказник создан для защиты редких видов животных.

За убитого кабана браконьерам придется заплатить 150 тысяч рублей ущерба. В минэкологии РБ подчеркнули, что будут пресекать незаконную деятельность на этой территории максимально жестко.

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