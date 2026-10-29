В Башкирии снят режим беспилотной опасности, сообщает госкомитет РБ по ЧС.

Напомним, что ранее были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. При этом продолжил действовать режим «Беспилотная опасность». За эти сутки небо над Уфой закрывали дважды. Ранним утром, сразу после объявления беспилотной опасности, работу аэропорта ограничили в первый раз. Днем ограничения сняли, а затем ввели снова.

Как ранее сообщал «Башинформ», в небе над Стерлитамаком сегодня сбили восемь вражеских БПЛА.