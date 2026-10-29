Из Перми за телефонами: в Уфе задержали иногороднюю банду воров

Уфимские полицейские задержали четверых подозреваемых в краже сотовых телефонов из магазина. 15 октября с заявлением о краже обратился 32-летний владелец торговой точки. Он сообщил, что ночью неизвестные проникли в магазин и похитили смартфоны.

Сотрудники республиканского управления уголовного розыска совместно с коллегами из УМВД по Уфе задержали четверых подозреваемых. Ими оказались жители Перми: двое 16-летних, а также 18- и 19-летний. Один из них ранее уже был судим за подобные преступления. Все дали признательные показания.

Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, 13 октября молодые люди приехали в башкирскую столицу и сняли квартиру посуточно. Следующей ночью они взломали входную дверь магазина техники, разбили витрины и похитили 15 сотовых телефонов, а также забрали из кассы 20 тысяч рублей. После этого на такси уехали в Набережные Челны, где сдали девять похищенных телефонов в комиссионные магазины. Ещё пять телефонов «сплавили» уже в Перми. Общий ущерб составил около 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. В отношении 18- и 19-летних подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении несовершеннолетних — подписка о невыезде.

Ранее в Уфе силовики задержали банду вымогателей. Преступники предлагали людям помощь в поиске финансирования, сводя их с «инвесторами» за процент. Затем, угрожая насилием и сопровождая требования оскорблениями, они вымогали у потерпевших дополнительные деньги.