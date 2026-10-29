Из Перми за телефонами: в Уфе задержали иногороднюю банду воров

Уфимские полицейские задержали четверых подозреваемых в краже сотовых телефонов из магазина. 15 октября с заявлением о краже обратился 32-летний владелец торговой точки. Он сообщил, что ночью неизвестные проникли в магазин и похитили смартфоны.
Сотрудники республиканского управления уголовного розыска совместно с коллегами из УМВД по Уфе задержали четверых подозреваемых. Ими оказались жители Перми: двое 16-летних, а также 18- и 19-летний. Один из них ранее уже был судим за подобные преступления. Все дали признательные показания.
Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, 13 октября молодые люди приехали в башкирскую столицу и сняли квартиру посуточно. Следующей ночью они взломали входную дверь магазина техники, разбили витрины и похитили 15 сотовых телефонов, а также забрали из кассы 20 тысяч рублей. После этого на такси уехали в Набережные Челны, где сдали девять похищенных телефонов в комиссионные магазины. Ещё пять телефонов «сплавили» уже в Перми. Общий ущерб составил около 600 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. В отношении 18- и 19-летних подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении несовершеннолетних — подписка о невыезде.
Ранее в Уфе силовики задержали банду вымогателей. Преступники предлагали людям помощь в поиске финансирования, сводя их с «инвесторами» за процент. Затем, угрожая насилием и сопровождая требования оскорблениями, они вымогали у потерпевших дополнительные деньги.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.