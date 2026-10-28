В Башкирии предпринимателя оштрафовали за продажу экстремистской литературы

По данным надзорного ведомства, местный индивидуальный предприниматель продавал книгу, которая входит в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ. Приобрести издание мог любой пользователь площадки.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ. Суд назначил ему штраф в размере одной тысячи рублей с конфискацией книги.

Кроме того, прокуратура внесла представление, которое было удовлетворено. После вмешательства надзорного ведомства продавец удалил карточку товара с площадки.

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