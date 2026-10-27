В Уфе напали на курьера

Один из обвиняемых ударил его кулаком по лицу и силой вырвал из рук термосумку, второй помог завладеть чужим имуществом. Затем нападавшие скрылись.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Ранее в Нефтекамске раскрыли кражу женской сумочки из офиса.
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