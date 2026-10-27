В Башкирии судебные приставы убедили горе-отца выплатить долг по алиментам

В Стерлитамакском районе судебным приставам удалось пробудить у 44-летнего должника по алиментам отцовские чувства. По решению суда мужчина должен был выплачивать 1/4 части всех доходов ежемесячно на содержание ребенка. Но он игнорировал требования исполнительного документа. К моменту, когда сыну исполнилось 18 лет, накопился долг в сумме 1,1 млн рублей.

Судебные приставы разъяснили должнику, что с момента совершеннолетия он не обязан выплачивать алименты, но накопившийся долг никуда не денется. Он подлежит обязательному погашению, причем правовые механизмы для взыскания будут только ужесточаться.

Во время беседы горе-отец в полной мере осознал масштаб последствий. И в кратчайшие сроки выплатил всю накопившуюся сумму. Эти деньги оказались очень кстати сыну, который планировал поступить в университет, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Стерлитамаке судебные приставы и органы опеки сопроводили ребенка в туберкулезный центр.