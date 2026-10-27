В Башкирии многодетную мать будут судить за покупку квадроцикла сыну

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне 2026 года мать купила сыну-подростку в подарок квадроцикл «Хаммер». Не имея прав и навыков вождения, подросток выехал на дорогу и столкнулся с малолетним велосипедистом. В результате аварии ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Женщина признала свою вину. Квадроцикл изъяли и поместили на спецстоянку. Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения.

Ранее в Башкирии мать оштрафовали за то, что попросила сына сесть за руль авто.