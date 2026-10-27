Суд в Уфе наказал помощника машиниста за хищение 470 тысяч рублей у РЖД

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, мужчина обманул ОАО «РЖД», похитив более 470 тысяч рублей при возмещении командировочных. В 2024 году, находясь в служебной поездке в Октябрьске (Самарская область), он арендовал квартиры, но по возвращении в бухгалтерию приносил поддельные чеки из дорогой гостиницы.
Суд признал его виновным в мошенничестве. Часть ущерба машинист уже возместил.
Ранее в Башкирии 12 человек лишились более 42 миллионов рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.