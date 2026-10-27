Суд в Уфе наказал помощника машиниста за хищение 470 тысяч рублей у РЖД

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, мужчина обманул ОАО «РЖД», похитив более 470 тысяч рублей при возмещении командировочных. В 2024 году, находясь в служебной поездке в Октябрьске (Самарская область), он арендовал квартиры, но по возвращении в бухгалтерию приносил поддельные чеки из дорогой гостиницы.

Суд признал его виновным в мошенничестве. Часть ущерба машинист уже возместил.

Ранее в Башкирии 12 человек лишились более 42 миллионов рублей.