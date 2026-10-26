Водитель получил 9,5 лет колонии за ДТП с двумя погибшими в Башкирии

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в сентябре 2025 года мужчина на автомобиле «Лада Гранта» ехал из деревни Ашша в село Верхние Татышлы. По пути он вместе с родственником продолжал выпивать. На одной из улиц села водитель выехал со второстепенной дороги на главную и не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2107».
В результате столкновения водитель и пассажирка «ВАЗ-2107» скончались на месте.
Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, его лишили водительских прав на три года.
Ранее в Башкирии за сутки в ДТП погибли три человека.
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