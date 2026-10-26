В Уфе бетонщик разбился, упав с высоты

По данным пресс-службы ведомства, трагедия произошла 24 октября на территории строительного объекта по улице Аксакова в Уфе. При выполнении подготовительных работ к установке опалубки бетонщик упал в проём с 30-го этажа на 26-й (с высоты двенадцати метров). От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Как пояснила заместитель руководителя гострудинспекции Юлия Харина, обстоятельства и причины случившегося будут определены по итогам расследования.

Ранее в Башкирии рабочий, ставший инвалидом, отсудил у предприятия миллион рублей.