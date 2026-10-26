В Уфе бетонщик разбился, упав с высоты

По данным пресс-службы ведомства, трагедия произошла 24 октября на территории строительного объекта по улице Аксакова в Уфе. При выполнении подготовительных работ к установке опалубки бетонщик упал в проём с 30-го этажа на 26-й (с высоты двенадцати метров). От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Как пояснила заместитель руководителя гострудинспекции Юлия Харина, обстоятельства и причины случившегося будут определены по итогам расследования.
Ранее в Башкирии рабочий, ставший инвалидом, отсудил у предприятия миллион рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.