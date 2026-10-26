В Башкирии рабочий, ставший инвалидом, отсудил у предприятия миллион рублей

По данным республиканского надзорного ведомства, в июле 2025 года мужчина упал с высоты более четырех метров во время ремонта на стройплощадке. Он получил множественные переломы ног, сотрясение мозга, а врачи установили ему третью группу инвалидности и потерю трудоспособности на 60%.
Прокуратура подала в суд на работодателя, требуя выплатить пострадавшему компенсацию за моральный вред. Суд полностью удовлетворил иск. Сейчас надзорное ведомство контролирует, чтобы предприятие выплатило рабочему назначенную сумму.
Ранее в Башкирии на нефтяной скважине погиб рабочий.
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