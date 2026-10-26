В Башкирии суд оштрафовал «черных лесорубов» и отобрал у них бензопилы

Четверо мужчин самовольно спилили деревья, нанеся значительный ущерб лесному фонду, сообщили в республиканской службе судебных приставов.
Суд признал их виновными по статье «незаконная рубка лесных насаждений». В качестве наказания виновным назначили штрафы, а бензопилы марок «Калибри», «Partner» и «Eurolux», использовавшиеся при вырубке, конфисковали и передали в Росимущество.
Как отмечают судебные приставы, борьба с незаконной вырубкой имеет важное экологическое значение. Подобные преступления наносят прямой экономический ущерб и вредят окружающей среде.
Ранее в Башкирии на озере Аслыкуль инспекторы изъяли браконьерские сети.
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