В Башкирии суд оштрафовал «черных лесорубов» и отобрал у них бензопилы

Четверо мужчин самовольно спилили деревья, нанеся значительный ущерб лесному фонду, сообщили в республиканской службе судебных приставов.

Суд признал их виновными по статье «незаконная рубка лесных насаждений». В качестве наказания виновным назначили штрафы, а бензопилы марок «Калибри», «Partner» и «Eurolux», использовавшиеся при вырубке, конфисковали и передали в Росимущество.

Как отмечают судебные приставы, борьба с незаконной вырубкой имеет важное экологическое значение. Подобные преступления наносят прямой экономический ущерб и вредят окружающей среде.

Ранее в Башкирии на озере Аслыкуль инспекторы изъяли браконьерские сети.