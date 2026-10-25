В Башкирии предотвратили два крупных мошенничества

По данным пресс-службы МВД по РБ, в Уфе 84-летний пенсионер вовремя остановился. Мошенники позвонили ему в мессенджер, представились ФСБ и Центробанком, обвинили в «переводе денег недружественному государству» и потребовали перевести сбережения на «безопасный счет». Когда мужчина пришел в банк снимать деньги, сотрудники заметили его странное поведение и вызвали полицию. Вместе правоохранители и банковские работники не дали украсть 1 миллион 80 тысяч рублей.
В Альшеевском районе 59-летнюю женщину пытались обмануть под предлогом соцвыплат от Госуслуг. Злоумышленники требовали передать курьеру 4 миллиона рублей. Однако вовремя вмешался сын женщины — он распознал обман и убедил мать положить трубку.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела о покушении на мошенничество.
Ранее жительница Башкирии дважды поверила мошенникам и лишилась денег.
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