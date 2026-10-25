В Башкирии произошло три загорания сухой травы

По данным ведомства, за прошедшие сутки зарегистрировано три загорания сухой растительности в Белебеевском, Стерлитамакском районах и Учалах.

Всего с начала 2026 года возникло 36 очагов лесных пожаров на общей площади более 289 гектаров и 388 загораний сухой растительности на общей площади более 2673 гектаров.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии похолодает до -8°.