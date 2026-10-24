В Уфе из многоэтажки эвакуировали шесть человек

Сегодня днем в Уфе на бульваре Давлеткильдеева произошел пожар в 24-этажном жилом доме.

Как сообщили в МЧС по РБ, на лестничной клетке между 11 и 12 этажами загорелась пластиковая оконная рама, что вызвало сильное задымление.

Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 6 человек, в том числе одного ребенка. Предварительная причина возгорания — непотушенный окурок. Погибших и пострадавших нет.

Два дня назад пожарные спасли трех человек во время возгорания в Уфе, сообщал «Башинформ».