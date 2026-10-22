Пожарные спасли трех человек во время возгорания в Уфе

По данным пресс-службы МЧС по РБ, на втором этаже двухэтажного дома по улице Российской происходило горение домашнего имущества. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасены три человека.

Пожар потушили на площади 3 кв. м. Обошлось без пострадавших. На месте работает дознаватель МЧС России.

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