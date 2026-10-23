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14:05 (UTC+5), 23 Октября 2026

В Уфе в железнодорожном техникуме раскрыли махинации с дипломами

Советский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего должностного лица железнодорожного техникума по статье «получение взятки».

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в 2020–2022 годах 47-летний руководитель выпускных квалификационных работ студентов получил от обучающихся взятки за подготовку дипломных работ без фактической проверки уровня их знаний. Студенты передали ему незаконные вознаграждения на сумму более 215 тысяч рублей.

Суд с учетом позиции гособвинителя Уфимской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 1 млн рублей, а также запретил заниматься преподавательской деятельностью на срок 3 года. Кроме того, суд конфисковал незаконно полученные денежные средства в бюджет государства.

Другие участники противоправной деятельности, дававшие взятки, привлечены к уголовной ответственности.

Ранее уфимку наказали за распространение интимных фото ее супруга.

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