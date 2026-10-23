В Башкирии в опрокинувшейся машине погибли водитель и пассажир

По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, сегодня утром на 56 км автодороги Серменево – Амангильдино – Баймак 42-летний водитель «УАЗ Патриота» допустил выезд на обочину, после чего потерял управление и опрокинулся.

В аварии водитель и его 64-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Башкирии авария унесла жизнь 18-летнего парня.